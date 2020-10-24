24 Ekim 2020 Cumartesi 21:30 | Son Güncelleme:
Kazayağı hangi rengin açık tonuna verilen addır?
Kazayağı hangi rengin açık tonuna verilen addır? Glasyoloji ne demektir? Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ATV ekranında yayınlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda gerçekleşen yarışma programında soru ve cevaplar yakından takip ediliyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan sorulardan bir tanesi yarışmacıyı ve ekran başındaki izleyicileri bir hayli zorladı.
Kazayağı hangi rengin açık tonuna verilen addır? Glasyoloji ne demektir? ATV'nin uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan sorular yarışmacıları bir hayli zorluyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılara yöneltilen soru ve cevaplar dikkat çekmeyi başarıyor. İşte bu akşam merak edilen sorulardan bir tanesi...
A) Mavi
B) Turuncu
C) Mor
D) Yeşil
Doğru cevap: B turuncu