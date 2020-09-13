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13 Eylül 2020 Pazar 01:35 | Son Güncelleme:

Kadir Doğulu Kazaklar için kamera karşısında

Kadir Doğulu Kazaklar için kamera karşısında

Oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık alanında da işler yapmaya başlayan Kadir Doğulu ilk işi için kolları sıvadı.

Oyuncu, başrollerinde kendisinin de yer aldığı Türkiye – Kazakistan ortak yapımı bir film çekecek. Kazaklarla birlikte ortaklık yaptığı “Kazakh Business in Turkey” filmin çekimlerinin İstanbul’da başladığını duyuran oyuncu, “Filmimiz Kazakistan halkıyla buluşacak. Yapımın Türkiye gösterimi olmayacak” ifadelerini kullandı. 


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