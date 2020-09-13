Kadir Doğulu Kazaklar için kamera karşısında

Oyuncu, başrollerinde kendisinin de yer aldığı Türkiye – Kazakistan ortak yapımı bir film çekecek. Kazaklarla birlikte ortaklık yaptığı “Kazakh Business in Turkey” filmin çekimlerinin İstanbul’da başladığını duyuran oyuncu, “Filmimiz Kazakistan halkıyla buluşacak. Yapımın Türkiye gösterimi olmayacak” ifadelerini kullandı.



