Kayahan'ın eşi İpek Açar ile sevgilisi Alper Kömürcü'den sürpriz karar: Evleniyoruz!

Usta sanatçı Kayahani kanser hastalığı nedeniyle 3 Nisan 2015 yılında hayata gözlerini yumdu.

Kayahan'ın eşi İpek Açar, eşinin şarkılarını günümüzde de yaşatmaya devam ediyor. Bir süredir Alper Kömürcü ile birlikte olan İpek Açar'dan sürpriz açıklama geldi. İpek Açar-Alper Kömürcü çifti, evlilik hazırlıklarına başladı.

İpek Açar, "Tam bir tarih yok ama yakın bir zamanda sizlere sürprizimiz olacak" derken, Kömürcü ise, "Yakın zamanda evleneceğiz" açıklamasını yaptı.

ALPER KÖMÜRCÜ KİMDİR?

Keman sanatçısı olarak bilinen ancak besteci, aranjör ve müzisyen sıfatları da bulunan Alper Kömürcü 1980 yılında Ankara’da doğdu. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü’nü kazandı. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ne burslu olarak kabul edildi. Alper Kömürcü, 2005 yılında Emrehan Halıcı’nın kurmuş olduğu Halıcı Bilişim Şirketi’nin düzenlediği “Bilgisayarla Beste Yarışması”nda Mongol Çocuk ve Özgürlük eseriyle Türkiye 1.liği kazandı. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yüksek lisans programını kazandı ve eğitimini tamamladı. Müzik sektörünün önde gelen prodüktörlerinden İskender Paydaş’ın ve Cihan Sezer’in asistanlığını yaptı. Birçok albümde besteci, söz yazarı ve aranjör olarak yer aldı. Show Tv ve Plato Yapım’ın ortak projesi M.U.C.K. dizisinin müzik direktörlüğünü yaptı. 2011 yılında 19. Altın Güvercin Beste Yarışması’nda En İyi Beste ve En İyi Aranjör ödüllerini kazandı. 2014’ün Mart ayında ilk solo albümü MAT‘ı çıkarttı.