  • $6,056
  • 6,7847
  • 250.275
  • 86.145
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:41 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:03

Kayahan'ın eşi İpek Açar ile sevgilisi Alper Kömürcü'den sürpriz karar: Evleniyoruz!

Kayahan'ın eşi İpek Açar ile sevgilisi Alper Kömürcü'den sürpriz karar: Evleniyoruz!

Merhum sanatçı Kayahan'ın eşi İpek Açar ile sevgilisi Alper Kömürcü çifti, evlilik hazırlıklarına başladı. İpek Açar, "Tam bir tarih yok ama yakın bir zamanda sizlere sürprizimiz olacak" derken, Kömürcü ise, "Yakın zamanda evleneceğiz" açıklamasını yaptı.

Usta sanatçı Kayahani kanser hastalığı nedeniyle 3 Nisan 2015 yılında hayata gözlerini yumdu.

Kayahan'ın eşi İpek Açar, eşinin şarkılarını günümüzde de yaşatmaya devam ediyor. Bir süredir Alper Kömürcü ile birlikte olan İpek Açar'dan sürpriz açıklama geldi. İpek Açar-Alper Kömürcü çifti, evlilik hazırlıklarına başladı.

İpek Açar, "Tam bir tarih yok ama yakın bir zamanda sizlere sürprizimiz olacak" derken, Kömürcü ise, "Yakın zamanda evleneceğiz" açıklamasını yaptı.

ALPER KÖMÜRCÜ KİMDİR?

Keman sanatçısı olarak bilinen ancak besteci, aranjör ve müzisyen sıfatları da bulunan Alper Kömürcü 1980 yılında Ankara’da doğdu. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü’nü kazandı. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ne burslu olarak kabul edildi. Alper Kömürcü, 2005 yılında Emrehan Halıcı’nın kurmuş olduğu Halıcı Bilişim Şirketi’nin düzenlediği “Bilgisayarla Beste Yarışması”nda Mongol Çocuk ve Özgürlük eseriyle Türkiye 1.liği kazandı. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yüksek lisans programını kazandı ve eğitimini tamamladı. Müzik sektörünün önde gelen prodüktörlerinden İskender Paydaş’ın ve Cihan Sezer’in asistanlığını yaptı. Birçok albümde besteci, söz yazarı ve aranjör olarak yer aldı. Show Tv ve Plato Yapım’ın ortak projesi M.U.C.K. dizisinin müzik direktörlüğünü yaptı. 2011 yılında 19. Altın Güvercin Beste Yarışması’nda En İyi Beste ve En İyi Aranjör ödüllerini kazandı. 2014’ün Mart ayında ilk solo albümü MAT‘ı çıkarttı.

O İlimizde 600 Ton Taşla Yapıldı

Hepimizin hayatında stresli, üzüntülü zamanlar oluyor. Bu stres ve üzüntü bizim sadece ruh sağlığımı

Ramazan Ayında Stres ve Üzüntü ile Nasıl Baş Edebiliriz? | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın az bilinen gerçekleri

Bursa'da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu yapıldı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.