Kaya Çilingiroğlu'nun nafaka açıklamasına Hülya Avşar'dan olay yorum!

Avşar, Çilingiroğlu'nun “Ben zaten çocuğumun bütün giderlerini karşılayacağım. Gideceksin bir adamla birlikte olacaksın, yiyeceksin içeceksin, parayı ben vereceğim.” sözleri için de şu yorumu yaptı:

"ERKEK DEDİĞİN VERMELİ"

"Haklı olduğu taraflar da var, haksız olduğu taraflar da. Bir insan çocuğu için eski eşine bir şeyler yapabilir. Annenin paraya ihtiyacı varsa, çocuk mutsuz olur. Onun mutluluğunu bozmamak için erkek olsam kadına da para veririm. Annesiyle mutlu olsun. Buna nafaka diye bakmıyorum. Varsa ihtiyacı, erkek dediğin vermeli zaten. İhtiyacı yoksa zaten kadın da istemez. Mesele burada, erkeklerin bu kadar ince düşünememesi.”