Kaya Çilingiroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı

Geçtiğimiz ay moda danışmanı sevgilisi Seda Sevin'den ayrılan Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Çocuklarına olan düşkünlüğü paylaşımlarına da yansıyan Çilingiroğlu'nun son paylaşımı ise takipçilerinin hoşuna gitmedi.

Feraye Tanyolaç'tan bir erkek çocuğu babası olan Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla büyük tepki topladı.

ELİNE SİLAH VERİP FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile sıklıkla vakit geçirmeye çalışan Kaya Çilingiroğlu, son paylaşımında oğlunun eline silah verip çektiği fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı gören takipçileri Çilingiroğlu'na, "Sen nasıl bir babasın" yorumları yapıldı.

PAYLAŞIMINI KISA SÜREDE SİLDİ

Instagram hesabından oğlunun bu fotoğrafını paylaşan Kaya Çilingiroğlu, kısa sürede gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.