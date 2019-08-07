Kaya Çilingiroğlu ile Seda Sevin neden ayrıldı? Ortaya çıktı!

Kaya Çilingiroğlu, uzun bir süredir kendisinden 17 yaş küçük Seda Sevin ile aşk yaşıyordu. Ancak ünlü çift, geçen ay ayrılık kararı alarak herkesi şaşırtmıştı. Ayrılığa Çilingiroğlu'nun eski eşi Hülya Avşar'ın sebep olduğu iddia edilmiş, konuyla ilgili olarak Seda Sevin "Güzel keyifli bir ilişkiydi, zamanla heyecanı bitti. Zaman aşımı oldu güzel bir şekilde dostça ayrıldık. Ayrılığımızın Hülya Avşar’la ilgisi yok" açıklamasını yapmıştı.

GERÇEK SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Ancak Kaya Çilingiroğlu ile Seda Sevin'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı. 2. Sayfa'nın haberine göre ünlü çift, Seda Sevin'in 5 köpeği yüzünden ayrıldı. Sevin'in evinde beslediği köpeklere annesi bakıyordu. Ancak Sevin'in annesi rahatsızlanınca sorumluluk Seda Sevin'e kaldı. 5 köpeğiyle ilgilenmekten sevgilisi Kaya Çilingiroğlu'na vakit ayıramayan Sevin, 'köpeklerimden vazgeçmem' dedi. Böylece ikili arasındaki ipler koptu ve çift ayrılık kararı aldı.