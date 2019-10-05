Kavga büyüyor... Hadise'den Demet Akalın'a ağır gönderme!

Demet Akalın önceki gün Etiler'de fan grubuyla buluşmuş, mekan çıkışında Okan Kurt'la beraber objektiflere yansımıştı. Akalın'a Hadise'nin Instagram’daki takipçi sayısının 10 milyonu aşması sorulunca şarkıcı, "Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok milyoncukları da" demişti.

HADİSE'DEN AĞIR GÖNDERME

Bu sözlerin ardından gözler Hadise'ye çevrilirken, popçunun yakın çevresine şöyle dediği öğrenildi: "İyi ama onun da kocası yok... Geçen yıl boşanmamış mıydı?"