Katy Perry ve Orlando Bloom çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Katy Perry-Orlando Bloom çifti, ilk çocuklarının cinsiyetini, ilginç bir fotoğraf ile Instagram üzerinden sevenleriyle paylaştı. Bu yaz yapmayı planladıklarını düğünlerini corona virüs salgını sebebiyle ertelen ikili, kız bebek beklediklerini açıkladı.

Orlando Bloom'un pembe pasta kremasına bulanmış yüzünün fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, "O bir kız" notunu düştü. Fotoğrafın konum bilgisine 'Girls Run the World' (dünyayı kızlar yönetiyor) yazması dikkat çekti.

Moda tasarımcısı Jeremy Scott, "Onu giydirmek için sabırsızlanıyorum" yorumunu yaparken, Oprah Winfrey, Misha Nonoo ve Zoe Saldana da çiftin mutluluğunu paylaştı.