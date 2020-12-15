Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton'dan müjdeli haber

Cambridge Düşesi Kate Middleton'un kardeşi Pippa Middleton'dan müjdeli haber geldi. İngiliz basını, 2017 yılında finans uzmanı James Matthews ile evlenen Pippa Middleton'un hamile olduğunu duyurdu.

'ZOR BİR YILDA HARİKA BİR HABER ALDILAR'

James Matthews ve Pippa Middleton'un bebeklerinin cinsiyeti henüz açıklanmazken çifte çok yakın olan bir kaynak 'Pippa ve James çok heyecanlı, zor bir yılda harika bir haber aldılar. Tüm aile mutlu' açıklamasında bulundu.

37 yaşındaki Pippa ve 45 yaşındaki James'in ilk çocuğu Arthur 2018 yılında dünyaya gelmişti. Pippa, Cambridge Düşesi Kate Middleton gibi St. Mary's Hastanesi'nde doğum yapmıştı.