Katar prensinden Türk mimar Şerif Soğukbulak'a teklif

Katar Prensi Temim bin Hamed es-Sani'nin küçük kardeşi olan Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, popüler mimarın sosyal medyadaki çalışmalarına rastladı.







Türkiye'de bulunan dostları aracılığı ile Şerif Soğukbulak'a ulaşan prens, genç mimara yeni satın aldığı malikânesini dekore etmesi için ülkesine davet etti. Soğukbulak, kendisine gelen bu daveti kabul ederek sosyal medya sayfasından uçak biletini takipçileriyle paylaştı.



