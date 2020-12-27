Kaşık atmak ne demek, ne anlamı var? MasterChef'te Somer Şef'in kaşık atmasının anlamı!

MasterChef Türkiye'de bu akşam ilginç bir olay yaşanıyor. Somer Şef, eleme gecesinde elinde bulunan çay kaşığını Özgül ve Emir'e tutarak "Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun?" şeklinde açıklama yapıyor ve kaşığı yere atıyor. Ekran başında bulunan izleyenler, Kaşık atmak ne demek, ne anlamı var? sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. MasterChef'te Somer Şef'in kaşık atmasının anlamı haberimizde.

KAŞIK ATMAK NE DEMEK, NE ANLAMI VAR?

Kaşık atmak, MasterChef’te geçen sene de yapılmıştır. 2019 yılında şampiyon olan Cemre’nin yemeğinde de şefler tadım esnasında kaşık atmıştır. Sonrasında ise Mehmet Şef kaşık atmanın ne olduğuna dair açıklık getirmiştir. Kaşık atmak terimi, 'benim sana öğretecek bir şeyim kalmadı' demektir. Şefler arasında öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiç bir eksik bulmadıklarında başarılarını göstermek için yaptığı bir harekettir.