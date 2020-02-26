Karlar üstünde mayolu bir güzel: Defne Samyeli!

İşte Defne Samyeli'nin açıklamalarından satır başları...

"Sosyal medyayı önemsiyorum. Çünkü işimle, kendimle ilgili bir şey duyurmak, derdimi anlatmak, istediğim zaman istediğimi beni takip edenlerle paylaşmak gibi bir şansım var. Ama çok profesyonel idare edemiyorum galiba. Ben bazen aktif, bazen pasifim. Eskiden sahne ve ekran işlerinin geri bildirim mekanizmaları arasında sosyal medya etkileşimi yoktu."

"Bu geri bildirimin dili genelde biraz hoyrat ve incitici. İstediğim iletişimi kurup, nasıl yorumlandığına çok bakmamaya çalışıyorum. Sosyal medya odaklı yaşam, bir illüzyona sürükleyebiliyor insanı. Derinlikli bir yer değil zaten doğası gereği, fotoğraf dediğin ne kadar içeriyi anlatabilir?”

"Kızlarım ve onların arkadaşlarıyla da çok yakınım. Hatta Deren'le gece eğlenmeye çıktığımız ortak arkadaş gruplarımız var. Derin'in de yakın arkadaşları hem çocuğum hem dertleştiğim yakın arkadaşlarım gibi. Evde komün halinde yaşıyoruz. İki kızımın da arkadaş gruplarına, eğlencelerine, dertleşme seanslarına rahatça dahil olabiliyorum. Sanırım ben de onları yaşsız bireyler olarak gördüğüm için çok uyumluyuz."