Kardeş Çocukları yeni 14. bölüm fragmanı Kardeş Çocukları izle 13. son bölüm Star TV'de

Kardeş Çocukları 14. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Kardeş Çocukları’nın yeni bölümünde olaylar karışıyor. Kardeş Çocukları’nın son bölümünde Umay Yıldırım’a “Bebeğimi almayı Ümran zorladı.” der. Yıldırım ise tavrını ortaya koyar ve “Sana asla inanmıyorum.” der. Umay “İhanetimizin acısını benden nasıl çıkardığını git sor sana anlatsın.” der ve aklına girmeye çalışır. Resim yapan Hayat “Hiç değilse tuvalin üstünde gerçek bir aileyiz.” der. Ümran Umay’a sert çıkar ve “Cemal ile bir anlaşmaya yaptın ha? Sen ne yaptığının farkında mısın!” der. Ümran Kevser’den yardım ister. Yıldırım’ın hayatı ise tehlikededir.

KARDEŞ ÇOCUKLARI 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV’nin sevilen dizisi Kardeş Çocukları’nın 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

KARDEŞ ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 13. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldırım, öğrendiği gerçekle alt üst olurken, Ümran ve Umay’ı sert bir yüzleşme beklemektedir. Yıldırım’ın öğrendiklerine tamamen hazırlıksız yakalanan Ümran, Umay’ın şok hamlesiyle kendini yeni bir fırtınanın ortasında bulur. Umay’ın hamlesi, Yıldırım ve Ümran arasındaki dengeleri değiştirirken, Yıldırım Hayat’ın hedefindedir. Diğer yanda, Reşat ve Cansel’in görüntüleri Umay’ın eline evliliğini yönetme gücü verir. Her zamankinden daha güçlü olan Umay, Reşat’ın ipini çekmek üzeredir. Yaşananlar iki anne arasındaki Hayat savaşını kızıştırırken, Yıldırım ise her ikisini de köşeye sıkıştıran gerçeklerin peşine düşer. Cemal’in Yıldırım için giderek daha büyük bir tehdit haline gelmesi Ümran’ı hayatının en zor kararlarından birini almaya iterken, Hayal’in doğum günü herkes için büyük sürprizlere gebedir.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜM İZLE - STAR TV

KARDEŞ ÇOCUKLARI DİZİSİNİN KONUSU

Ümran ve biricik kızı Hayat, adını kömür karasından alan Karalılar köyünde yaşayan sıradan bir anne kızdır. Derme çatma yuvalarına sığdırdıkları küçük mutlulukları, ailenin hastalıklı bir ruha sahip reisi Cemal'in gölgesindedir. Ümran, kızını kocasının eziyetlerinden korumak için kanatlarının arasından ayırmaz ama kolu kanadı geçmişten gelen ölümsüz bir sırla kırıktır. Hiçbir sır tek kişilik değildir. Ümran'ın hayatına damga vuran sırrın bir ucu, sıra dışı kimliğiyle adını dünyaya duyurmuş başarılı kalp cerrahı Yıldırım Saner'e, diğer ucu ise İstanbul cemiyetinin iddialı ‘'sosyetik güzeli'' Umay Karay'a çıkar. Kendini baştan yaratmış, güçlü evliliğiyle, geçmişini bir kalemde silip atmış olan Umay, soyadını alıp sınıf atladığı güçlü kocası Reşat ve kızları Hayal'le hayallerindeki hayatı yaşar. Taa ki; Ümran ve Hayat'ın bütün Türkiye'nin gözü önünde yaşadıkları trajediye kadar. Tüm gözleri, ülkenin küçük köyü Karalılar'a çeviren dehşetle birlikte, hem bambaşka hayatlar yaşayan anneler ve kızlarının hem de hayatının en büyük gerçeğinden habersiz yıllar sonra doğduğu topraklara ayak basan Yıldırım'ın dünyası değişmek üzeredir.

KARDEŞ ÇOCUKLARI OYUNCU KADROSU

Mehmet Aslantuğ (Kardeş Çocukları Yıldırım Saner)

Mehmet Aslantuğ 25 Eylül 1961 de Samsun’un yeşil ilçesi Çarşamba da dünyaya gelmiştir. Arzum Onan ile evli olan Mehmet Aslantuğ’un Can Aslantuğ adında bir de oğlu vardır. Çerkez kökenli bir ailenin çocuğudur. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi eğitimini yarıda bırakarak tiyatroya merak saldı. Ülkenin önemli yapım şirketlerinden Detay filmin sahibi olana kadar da tiyatroyu hiç bırakmadı. Son olarak 2016 da Kördüğüm dizisinde Enver Hanımın Çiftliğinde Muzaffer Bey karakterlerine hayat verdi. Asıl çıkışı ise Bir İstanbul Masalı dizisine ki eşsiz performansı ile oldu. Uzun yıllar sonra ilk defa bir dizi de başrol olarak karşımıza çıkacak.

Ayça Bingöl (Kardeş Çocukları Ümran)

Ocak 1975 İstanbul doğumlu olan Ayça Bingöl 43 yaşındadır. Ali Gökmen Altuğ ile 2001 de evlenmiştir ve Aylin ve Leyla adında iki kızı vardır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Mesleğe tiyatrocusu olarak başlamıştır. Haldun Dorman tiyatrosunda yıllarca çalışmıştır. . Dizi oyunculuğuna ise Çiçek Taksi dizisinde küçük bir rolle başlasa da sonrasında İki Aile dizisinde hayat verdiği Füsun karakteri ile yapımcıların dikkatini çekmiş Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Cemile karakterine hayat verince de küçük büyük herkes tarafından tanınan bir isim haline gelmiştir. Benim Adım Gültepe dizisinde, Gülümser karakteri ile başrol oynasa da dizi tutmamıştır. Ayça Bingöl son olarak Babam ve Ailesi dizisinde rol almıştır.

Nur Fettahoğlu (Kardeş Çocukları Umay)

Nur Fettahoğlu 1980’de Almanya’da doğmuştur ve 28 yaşındadır. Nur Fettahoğlu’nun oyuncu olarak en büyük başarısı Aşk-ı Memnu dizide hayat verdiği Peyker rolü olmuştur bu rol Nur Fettahoğlu’nun hayatını değiştirmiş bir dönüm noktası olmuştur. Nur Fettahoğlu eğitimini Haliç Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden almıştır. Nur Fettahoğlu haber spikeri olarak sektöre girmiştir. Spikerliği döneminde yapımcılardan oyunculuk teklifi almıştır ve ilk olarak Benden Baba Olmaz ve Gönül Salıncağı dizilerinde görev almıştır. Nur Fettahoğlu Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran Sultan karakterine hayat vererek dünyada tanınan ve sevilen bir isim haline gelmiştir. Son olarak Hayat Yolunda ve Filinta dizilerinde yer almıştır. Filinta dizisinde Süreyya ve Fi dizisinde Billur karakterlerine hayat vermiştir.

Furkan Andıç (Kardeş Çocukları Volkan)

1990 yılında İstanbul’da doğan Furkan Andıç 28 yaşındadır. Oyunculuk ve modellik yapmaktadır. 2016 yılında Tatlı İntikam dizisinde sergilediği üstün oyunculuk performansı ile Altın Kelebek’te en başarılı erkek başrol oyuncusu ödülüne layık görülmüştür. Furkan Andıç Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümü mezunudur. Ukrayna’da ekonomi eğitimi almıştır. Furkan Andıç’ın oyunculuk hayatı profesyonel anlamda 2012 yılında yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisi ile başlamış ve dizide yakışıklılığı ve yeteneği ile yapımcıların aradığı isim haline gelmiştir.

Furkan Andıç’ın asıl yükselişi ise Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Levent rolü olmuş ve bu rol Furkan Andıç’ın hayatını değiştirmiştir. Daha sonra bir yaz dizisi olan Kaçak Gelinler de başrol olarak yer almayı hak eden başarılı oyuncu dizide hayat verdiği Selim karakteri ile kızların sevgilisi olmuştur. Daha sonra ATV ekranlarının en çok izlenen dizisi Kırgın Çiçekler’e Gökhan rolü ile bir sezon dâhil olduktan sonra yine bir yaz dizisi Tatlı İntikam da Tankut karakteri ile yer almıştır. Son olarak ise Kanal D’ ekranlarında Meryem dizisinde yer almıştır. Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaktadır ve Amerika da oyunculuk eğitimi almıştır.

Murat Daltaban(Kardeş Çocuklar Cemal)

Murat Daltaban 1966 Ankara doğumludur ve 52 yaşındadır. Tam adı Murat İsmail Rauf Daltaban’dır. Özlem Daltaban ile evlidir ve bir çocukları vardır. Ankara Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunudur. İstanbul Şehir Tiyatrosunda oyuncu olarak görev almıştır. Bir denem Rock ve Pop müzik de söyemiştir. Poyraz Karayel de hayat verdiği Mümtaz Tok karakteri ile çok tanınan bir isim haline gelmiştir. Murat Daltaban son olarak Bir Mucize Olsun dizisinde yer almıştır.

Afra Saraçoğlu (Kardeş Çocukları Hayat)

Afra Saraçoğlu 1997 yılında dünyaya gelmiştir ve şuanda 21 yaşındadır. Güzel oyuncu ve model Afra Saraçoğlu Eskişehir Anadolu Üniversitesini kazanmıştır. Afra Saraçoğlu ilk olarak Özcan Deniz ile birlikte İkinci Şans filminde yer almıştır. Daha sonra da Özcan Deniz ile aşk söylentileri çıkmıştır. Daha snra da Kötü Çocuk sinema filminde Tolga Sarıtaş ile başrol de yer almıştır. Son olarak ise Fazilet Hanımın Kızları dizisinde başrol olarak yer almıştır. Afra Saraçoğlu aslen Balıkesir’lidir.