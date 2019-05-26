Kardeş Çocukları son 17. Bölüm izle: Kardeş Çocukları sezon finali Umay öldü mü?

Kardeş Çocukları son 17. Bölüm izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kardeş Çocukları sezon finali Umay öldü mü? Son bölümde Ümran Yıldırım’a mektup yazıyor. Ümran, “Yıldırım, sana hayatımdaki en acı, en değerli, en büyük gerçeği yazıyorum. Bu satırlara sadece hayatımın itirafını değil; anneliği bırakıyorum ben. Senin bir oğlun yok, senin bir kızın var. O kızın adı Hayat. Onu dokuz ay ben taşımadım. Kalbi bedenimin içinde hiç atmadı. Ama benim kalbim hep onunla attı. Onu ben doğurmadım, o doğurdu. Hayatımın en kötü gecesinin hatırasını bana evlat olsun diye doğurdu. Ben senin evladına bütün kalbimle annelik yaptım ve şimdi onu sana kavuşturuyorum Yıldırım.” diyor.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜM İZLE - STAR TV

KARDEŞ ÇOCUKLARI 17. BÖLÜM ÖZETİ

Umay ve Ümran arasında kartlar yeniden dağıtılıyor.

Savaş’ı görüp, bir kez daha Umay’ın oyununa geldiğini anlayan Ümran çılgına döner. Yıldırım’ın gözünü açmaya çalışır fakat hiç ummadığı bir tepki alır. Hayat’ın da devreye girmesiyle birlikte Umay’ın oyunu tamamen raydan çıkar. Savaş’ın, Umay’ın tüm ikazlarına rağmen Hayat’la tanışması, Umay için de sürpriz olan bir süreci başlatır.

Kurduğu oyunda erken fire veren Umay, Ümran’ı kontrol altında tutmak için yeni bir hamle yaparken, Ümran’ın ilk kez Umay’ın bile hesaplayamadığı planları vardır. Umay ve Ümran arasında kartlar yeniden dağıtılırken, arka arkaya aldığı ağır yenilgilerle bozguna uğramış olan Reşat, bu kez başladığı işi bitirmeye kararlıdır. Nasıl bir tehlike altında olduğundan habersiz olan Umay, yalanları ortaya çıkmasın diye daha önce hiç olmadığı kadar ileri giderken Ümran ise artık oyunu bozmaya hazırdı.

BERKAY HARDAL KARDEŞ ÇOCUKLARI’NDA

Başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu'nun üstlendiği Pazar akşamlarının vazgeçilmez yapımı "Kardeş Çocukları"nın kadrosuna genç oyuncu Berkay Hardal dahil oldu. Çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyenlerin büyük beğenisini toplayan "Kardeş Çocukları"nın 16.bölümünde Berkay Hardal canlandıracağı Savaş Ekim karakteriyle seyirciyle buluşacak. Genç yaşına rağmen karanlık bir geçmişe sahip olan Savaş Ekim'in yolu dizide Umay Karay'la buluşacak. Bir tamirhanede tamirci olarak çalışan Savaş, Umay'dan gelen teklifle yeni bir hayata hızlı geçiş yapacak. Büyük oyunun bir parçası olarak aileye giren Savaş'ın, Hayat'la tanışması dizide yeni bir fırtınanın habercisi olacak.

KARDEŞ ÇOCUKLARI DİZİSİNİN KONUSU

Ümran ve biricik kızı Hayat, adını kömür karasından alan Karalılar köyünde yaşayan sıradan bir anne kızdır. Derme çatma yuvalarına sığdırdıkları küçük mutlulukları, ailenin hastalıklı bir ruha sahip reisi Cemal'in gölgesindedir. Ümran, kızını kocasının eziyetlerinden korumak için kanatlarının arasından ayırmaz ama kolu kanadı geçmişten gelen ölümsüz bir sırla kırıktır. Hiçbir sır tek kişilik değildir. Ümran'ın hayatına damga vuran sırrın bir ucu, sıra dışı kimliğiyle adını dünyaya duyurmuş başarılı kalp cerrahı Yıldırım Saner'e, diğer ucu ise İstanbul cemiyetinin iddialı ‘'sosyetik güzeli'' Umay Karay'a çıkar. Kendini baştan yaratmış, güçlü evliliğiyle, geçmişini bir kalemde silip atmış olan Umay, soyadını alıp sınıf atladığı güçlü kocası Reşat ve kızları Hayal'le hayallerindeki hayatı yaşar. Taa ki; Ümran ve Hayat'ın bütün Türkiye'nin gözü önünde yaşadıkları trajediye kadar. Tüm gözleri, ülkenin küçük köyü Karalılar'a çeviren dehşetle birlikte, hem bambaşka hayatlar yaşayan anneler ve kızlarının hem de hayatının en büyük gerçeğinden habersiz yıllar sonra doğduğu topraklara ayak basan Yıldırım'ın dünyası değişmek üzeredir.