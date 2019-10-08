Kardeş Çocukları final yapıyor! Kardeş Çocukları dizisi final bölümünde neler oldu, nasıl bitti?

Kardeş Çocukları dizisi final bölümünde neler oldu, nasıl bitti? Kardeş Çocukları 8 Ekim Salı günü yayınlanan son bölümü ile final yapıyor. Star Tv’nin sevilen dizisi izleyicisine veda ediyor. Final bölümünde Ümran, ortağı olduğu yalanların ve yıkıcı gerçeklerin arasına sıkışmış, Yıldırım’a gönlünden geçen cevabı veremezken, baba ve kızı birbirine kavuşturmak için çıktığı yolda giderek umudunu daha çok kaybeder. Ümran’ın tüm umutları tükenmişken kadere doğru atılan küçük bir adımın bütün yolları açacağından habersizdir. İşte Kardeş Çocukları final bölümü özeti

KARDEŞ ÇOCUKLARI FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Yıldırım’ın Ümran’a evlenme teklif etmesi Hayat ve Umay’ın kalplerinde bomba etkisi yaratır. Hayat annesine olan bütün kırgınlığıyla Savaş’a sığınırken, Umay’ın dengesi tamamen bozulur. Adnan, yalıdaki yemekte yaşanan bütün gelişmeleri takip edip, rotasını Umay’dan Ümran’a doğru kırarken, Umay, Reşat’ın Hayat ve Yıldırım’la ilgili gizli gündeminden habersiz, Yıldırım ve Ümran’ın evlenmesine engel olmak için hızla harekete geçer. Hayat, Savaş’a karşı yaşadığı duygu karmaşasından kaçmak isterken işleri iyice karıştırırken Savaş ise gözünü karartmış Hayat’ın peşindedir. Ümran, ortağı olduğu yalanların ve yıkıcı gerçeklerin arasına sıkışmış, Yıldırım’a gönlünden geçen cevabı veremezken, baba ve kızı birbirine kavuşturmak için çıktığı yolda giderek umudunu daha çok kaybeder. Ümran’ın tüm umutları tükenmişken kadere doğru atılan küçük bir adımın bütün yolları açacağından habersizdir.

KARDEŞ ÇOCUKLARI FİLMİ KONUSU

Ümran ve biricik kızı Hayat, adını kömür karasından alan Karalılar köyünde yaşayan sıradan bir anne kızdır. Derme çatma yuvalarına sığdırdıkları küçük mutlulukları, ailenin hastalıklı bir ruha sahip reisi Cemal’in gölgesindedir. Ümran, kızını kocasının eziyetlerinden korumak için kanatlarının arasından ayırmaz ama kolu kanadı geçmişten gelen ölümsüz bir sırla kırıktır. Hiçbir sır tek kişilik değildir. Ümran’ın hayatına damga vuran sırrın bir ucu, sıra dışı kimliğiyle adını dünyaya duyurmuş başarılı kalp cerrahı Yıldırım Saner’e, diğer ucu ise İstanbul cemiyetinin iddialı ‘’sosyetik güzeli’’ Umay Karay’a çıkar. Kendini baştan yaratmış, güçlü evliliğiyle, geçmişini bir kalemde silip atmış olan Umay, soyadını alıp sınıf atladığı güçlü kocası Reşat ve kızları Hayal’le hayallerindeki hayatı yaşar. Taa ki; Ümran ve Hayat’ın bütün Türkiye’nin gözü önünde yaşadıkları trajediye kadar. Tüm gözleri, ülkenin küçük köyü Karalılar’a çeviren dehşetle birlikte, hem bambaşka hayatlar yaşayan anneler ve kızlarının hem de hayatının en büyük gerçeğinden habersiz yıllar sonra doğduğu topraklara ayak basan Yıldırım’ın dünyası değişmek üzeredir.