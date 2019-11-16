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  3. Kardashian'ların sofra kavgası tepki çekti! 'Yiyecek alacak parası olmayan insanlar var'

Kardashian'ların sofra kavgası tepki çekti! 'Yiyecek alacak parası olmayan insanlar var'

Kardashian'ların sofra kavgası tepki çekti! 'Yiyecek alacak parası olmayan insanlar var'

Kardashian ailesi, Keeping Up with the Kardashians'ın gelecek bölümünde yemek savaşı yaptıkları görüntüleri paylaşınca hayranlarından tepki aldı.

Khloe'nin Instagram'da paylaştığı videoda aile, dışarıda sofradayken birbirlerine yemek dolu tabaklar fırlatıp gülerken görülüyor. Görüntüyü yorumlayan Khloe şunları söylüyor:

"Bu yiyecek kavgası konusunda şu an canım sıkılıyor mu? Bu kimin canını sıkmaz ki? Herhangi normal bir insanın dünyasında bu tuhaf, rahatsız edici ve kabul edilemezdir."

Independent Türkçe'nin haberine göre; Khloe daha sonra ailesine, "Eğer bundan rahatsız olmayan kimse varsa ondan şüphe duyarım. Bu bir yaşam biçimi olamaz" diyor. Annesi Kris ise şöyle cevap veriyor: "Hayır bu bir yaşam biçimi değil. Ama buna gülebiliyorsan ve nefes alıyorsan, bence gayet iyi idare ediyorsun."

'YİYECEK ALACAK PARASI OLMAYAN İNSANLAR VAR'

Ancak video herkesin hoşuna gitmedi. Birçok kişi Kardashianlar'ı "duyarsız" olmakla ve yiyecek israfına önem vermemekle suçladı. Bir kişi, "Tüm bu yiyecek israfını düşünmek beni utandırıyor" diye yorum yaptı. Bir başkasıysa, "Bu sırada dışarıda bir yerlerde yiyecek alacak parası olmayan insanlar var…" dedi.


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