Kardashian'a West'ten açık giyinme yasağı

39 yaşındaki 4 çocuk annesi Kardashian, kocası Kanye West’in kendisinden fazla açık giysiler giymemesini istediğini söyledi. The Real adlı sohbet programına katılan Kardashian, kocası West’in dekolte içeren kıyafetler giymesini istememesini anlayışla karşıladığını belirtti. Kardashian bunun atında yatan nedeni de şöyle anlattı: “Açıkçası çocuklarım için daha uygun bir görünüme sahip olmak istiyorum.”