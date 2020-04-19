Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı konusu ne? Karayip Korsanları 5 Salazar'ın İntikamı oyuncuları kimler?

Karayip Korsanları 5 Salazar'ın İntikamı konusu nedir? Karayip Korsanları 5 Salazar'ın İntikamı oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak konusu oldu. Karayip Korsanları 5 Salazar'ın İntikamı filmi bu akşam saat 20:00'‫da Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Filmin oyuncu kadrosunda Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario ve Orlando Bloom gibi isimler yer alıyor.

KARAYİP KORSANLARI 5: SALAZAR'IN İNTİKAMI KONUSU NEDİR?



Jack Sparrow, tehlikeli sularda yolculuğuna devam ederken kötü rüzgarların yaklaştığını hisseder. Kaptan Salazar ve yönetiminde bulunan korkutucu olduğu kadar tehlikeli olan hayalet korsanlar denizlerdeki bütün korsanları öldürür. Ayrıca Kaptan Salazar ve hayalet korsanlar Şeytan Üçgeni’nden de kaçmaya başarır. Jack Sparrow’un hissettiği kötü rüzgarlar aslında bunun habercisidir. Bir süre sonra bu tehlike içerisinde sağ kalan tek kaptan olduğunu anlar.

Kaptan Salazar intikam ateşi ile yanıp tutuşurken, Jack Sparrow onun gazabından kurtulmak için bir yol aramaya başlar. Kendisini Kaptan Salazar’dan koruyabilmek için Poseidon Adası’na gitmeye karar verir. Tehlikeli sularda Poseidon Adası’nı arayan Jack Sparrow’ın önünde oldukça tehlikeli bir yolculuk vardır. Düşündüğündn daha tehlikeli olan bu yolculukta ona güzelliği ve zekasıyla herkesi büyüleyen Carina eşlik eder. İkilinin tehlikeli yolculuğuna inatçı ve genç denizci olan Henry’de katılır. Aralarındaki zorlu bir anlaşmadan sonra Sparrow, Carina ve Henry yolculuğa başlar. Kötü kaderi tersine çevirmek için harabe gemisiyle yola çıkan Kaptanların Şahı Jack Sparrow doğru yolu bulabilmek için büyük mücadeleler verecektir. Jack’in hayatta kalmak için tek umudu efsanevi Poseidon Asası’nı bulmaktır.

KARAYİP KORSANLARI 5 SALAZAR'IN İNTİKAMI OYUNCULARI KİMLER?



Johnny Depp Rolü : Captain Jack Sparrow

Javier Bardem Rolü : Captain Salazar

Brenton Thwaites Rolü : Henry Turner

Kaya Scodelario Rolü : Carina Smyth

Orlando Bloom Rolü : Will Turner

Geoffrey Rush Rolü : Captain Barbossa

Kevin McNally Rolü : Joshamee Gibbs

Golshifteh Farahani Rolü : Shansa

Stephen Graham Rolü : Scrum

Martin Klebba Rolü : Marty

Angus Barnett Rolü : Mullroy

Keira Knightley Rolü : Elizabeth Swann

David Wenham Rolü : Scarfield