İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

KAZANANLAR

YALIN

Eve kapanmamız gerektiğini ve insanların bu süreçte yeni mecralara yöneleceğini tespit edip ilk canlı yayını yapanlardan biri. İzlenmesinin sırrı, samimiyeti ve işi abartmaması. Yalın, bu dönemde Instagram’ı o kadar etkili kullandı ki, takipçi sayısını üçe katladı. Bu hareketleri bir yana, bir canlı yayın için sponsorundan aldığı 300 bin lirayı virüsle savaşa bağışlayarak asıl golü attı.

AŞK-I MEMNU...

Televizyon ekranlarının efsane dizisi, dijital ortamlardaki izlenebilirlik durumunu kırdı ve majör kanallardan birinin en önemli gündüz saatinin lokomotifi oldu. Efsane geri döndü

CAN YAMAN...

Hemen herkes ekmek yapıp kilo almak için ortam oluştururken karantina sürecini lehine çevirdi Yaman. Evde kendini spora, İspanyolca öğrenmeye ve tangoya verdi. Resmen bir eğitim kampında gibi...

İNTERNET MEDYASI...

Çok ciddi bir takipçi kazanımı yaşadılar. Evde sıkılan insanların kitap okumak ya da film seyretmekten bile çok tercih ettiği şey oldu. Sosyalleşmek ve sosyal kalabilmek için internet medyası tercih edilen oldu.

AJDA PEKKAN...

Canlı bağlantıyla katıldığı TV programında öyle açıklamalar yaptı ki, bir kez daha starlığını kanıtladı. Kontrollü polemiklerine bir yenisini daha ekledi. İtirafları sayesinde oluşan samimiyeti geniş bir kitle tarafından ilgiyle izlendi ve kabul edildi.

KAYBEDENLER

ASLI ENVER...

Karantina günlerinde nasıl başladığını tam olarak anlayamadığımız fakat doğruluğu artık net olan bir ilişki girişimi ve hüsran... Karantinanın en büyük kaybedenlerinden biri Aslı Enver oldu. Kerem Tunçeri vakası yetmezmiş gibi bir de üzerine, sosyal medya üzerinde yaptığı yayında “Kalp mi, mantık mı?” sorusuna; “30 yaşından sonra mantık” cevabı vererek bir komediye imza attı. Murat Boz’la olan ilişkisi de, Kerem Tunçeri ile olan girişimi de 30’lu yaşlarındaydı halbuki... Sanırım kafası karıştı Enver’in...

SILA...

Instagram yayını yaptığı için değil, yayını kapatmayı beceremeyince ortaya çıkan tablo yüzünden bu listede Sıla. Çok tatsız bir algı oluştu insanlarda... Kaş yapayım derken göz mü çıktı, ne?

SERDAR ORTAÇ...

Karantina günleri Ortaç’ın diline vurdu. Anlamsız açıklamalar her ne kadar kendisini konuşulur kılsa da içerik saçma olunca, bir çok insan tarafından antipatik olarak değerlendirildi. İnsanlar, Ortaç’ı ekranda gördüğünde ‘Yine mi konuşuyor?’ diyerek kanal değiştirir durumdalar.

NUSRET...

Nusr’et, yaptığı bir şey yüzünden değil, pandeminin kendisi sebebiyle kaybetti. Muhteşem giden bir ticari hamle, Kovid-19 darbesi yedi. Bırakın yatırımların durmasını, mevcut düzen bile bozuldu.

MÜZİK SEKTÖRÜ...

Aslında, bu süreçte evde kalan herkes YouTube ve benzeri platformlarda müzik dinler, klip izler diye düşünüyorduk. Öyle olmadı. İzlenmeler yüzde 30 düştü. Dijital taraf 3’te bir küçüldü. Zaten konser vs. yok, dijital de gerileyince sektör kaybedenler arasında yerini aldı ne yazık ki...

YENİ TREND ŞİFRELİ AŞKLAR

Yeni dünya düzeniyle birlikte aşklarda şekil değiştirmeye gitti.

Artık yeni akım, beraberlikte gizem yaratmak…

Bizlerin ve hayranlarının da görevi ‘Sherlock Holmes’ gibi ilişkinin şifresini çözmek…

Bu yeni trend Hadise- Kaan Yıldırım aşkıyla başladı.

İkilinin beraberliğini biliyorsunuz, Hadise’nin, Yıldırım’ın köpeğiyle çekilmiş karesi ortaya çıkarmıştı.

Ardından sevgililerin ayrı ayrı zamanlarda çekilmiş olan duvar resimleri de aşkın kanıtı olarak gösterildi.

Ama hiçbiri çıkıp da ‘biz aşk yaşıyoruz’ ya da ‘biz beraber değiliz’ demedi.

Henüz Hadise ile Kaan Yıldırım’ın beraberliği gizemini korurken bu sefer Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşkı ortaya çıktı.

Onlarda tıpkı Hadise- Kaan Yıldırım beraberliği gibi bir bardakla deşifre oldu.

Bürsin’in, ‘D’ harfi yazılı bardakla Instagram’da canlı yayına katılması Özdemir ile aşk dedikodularını alevlendirdi.

Manşetlere taşındılar ancak her iki taraftan da ne bir yalanlama ne de bir açıklama geldi.

Ünlülerimiz bu gizemli âşık rolünü çok sevdiler…

Bakalım bu yeni trende yakında hangi isimler katılacak, merakla bekliyorum.

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