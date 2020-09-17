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  • Karantinadan kaçan YouTuber Enes Batur KYK yurduna yerleştirildi
17 Eylül 2020 Perşembe 22:20 | Son Güncelleme:

Karantinadan kaçan YouTuber Enes Batur KYK yurduna yerleştirildi

Karantinadan kaçan YouTuber Enes Batur KYK yurduna yerleştirildi

YouTube üzerinde çeşitli videolar çeken Enes Batur karantinadan kaçtı. Kovid-19'a Enes Batur filyasyon ekipleri tarafından yapılan kontrolde Beykoz'daki lüks villasında bulunamadı. Emniyet ekipleri harekete geçti. Batur kız arkadaşı ile birlikte Sancaktepe'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Enes Batur karantina kurallarını tanımadı! YouTuber olarak tanınan Enes Batur’un Kovid-19’a yakalanmasına rağmen evinde olmadığı ortaya çıktı. Filyasyon ekipleri Batur’un Beykoz’daki lüks villasında olmadığını fark edince emniyet ekiplerine haber verdi.

Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer, Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

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<p>Editör: Eda Cabul</p>

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