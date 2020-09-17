Karantinadan kaçan YouTuber Enes Batur KYK yurduna yerleştirildi

Enes Batur karantina kurallarını tanımadı! YouTuber olarak tanınan Enes Batur’un Kovid-19’a yakalanmasına rağmen evinde olmadığı ortaya çıktı. Filyasyon ekipleri Batur’un Beykoz’daki lüks villasında olmadığını fark edince emniyet ekiplerine haber verdi.



Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer, Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

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