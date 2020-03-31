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  3. Karantinadaki Fransa, Türk filmi ‘7. Koğuştaki Mucize' izliyor

Karantinadaki Fransa, Türk filmi ‘7. Koğuştaki Mucize' izliyor

Karantinadaki Fransa, Türk filmi ‘7. Koğuştaki Mucize' izliyor

Sokağa çıkmanın kısıtlandığı Fransa'da ‘7. Koğuştaki Mucize' başarısı. Netflix'te yayımlanan film, 'Vikings'i geride bırakarak en çok izlenen yapım oldu.

Türkiye'de 5 milyon kişi tarafından sinemada izlenerek büyük bir gişe başarısı elde eden ‘7. Koğuştaki Mucize’ adlı sinema filmi Netflix’in popüler içeriklerinden birisi oldu. 13 Mart’ta platforma dahil olan yapım, korona virus nedeniyle karantinada olan Fransa’da en çok izlenen yapımlar arasına girdi. Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksangur ve Deniz Baysal'ın başrollerini oynadığı film 'Ozark' ve 'Vikings' gibi yapımları geride bırakarak 2. sıraya oturdu. Ülkenin ünlü tenisçilerinden Benoit Paire da sosyal medyadan filmin afişini paylaşarak “Uzun süredir bir filmde bu kadar duyguyu yaşamamıştım. Herkes mutlaka izlesin” yazdı. 


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