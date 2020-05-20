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  3. Karantina günlerinde kavga! Ebru Akel ve Özer Sancak evliliklerini kurtarmaya çalışıyor

Karantina günlerinde kavga! Ebru Akel ve Özer Sancak evliliklerini kurtarmaya çalışıyor

Karantina günlerinde kavga! Ebru Akel ve Özer Sancak evliliklerini kurtarmaya çalışıyor

Ebru Akel ve Özer Sancak, 2012 yılında dünyaevine girmişti. 6 ay önce boşanmanın eşiğine gelen çiftin, karantina günlerinde kavgalarının arttığı ortaya çıktı.

Hafta içi her gün hazırlayıp sunduğu sağlık programıyla ekranlarda olan Ebru Akel, Covid-19 sürecinde yayına ara vermişti. İş adamı Özer Sancak da bu dönemde işlerini evden yürüttüğünden, çift evde 7 yaşındaki oğulları Eren’le birlikte vakit geçiriyor.

EVLİLİKLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ancak Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre çift, bir arada olduklarında fikir ayrılıkları daha çok su yüzüne çıktığından, aralarındaki tartışmalar da artmış. Akel ve Sancak'ın bu süreçten nasıl çıkacağı şimdilik merak konusu...


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