Karantina Can Yaman'a yaradı

Can Yaman, tüm dünyaya kabus gördüren, ülkemizde de çok sayıda ölüme neden olan corona virüs salgını nedeniyle evinden çıkmıyor. Kendisini izole eder etmez İspanyolca öğrenmeye başlayan 30 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 40 gün sonra amacına ulaştı.

Yaman, önceki gün sosyal medya üzerinden İspanyolca olarak "Artık İspanyol hayranlarımı neredeyse tamamen anlıyorum. Umarım gelecekte İspanyol röportajlar yapacağız" ifadelerini kullandı.

İspanyol hayranlarının mutlu eden mesaj, 15 bin beğeni ve yüzlerce yorum aldı.