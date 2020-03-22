Karantina aşçıları!

Korona virüsü salgını nedeniyle evlerinde kapanan ünlü isimler, mutfağa geçti ve tüm marifetlerini sosyal medyadan paylaştı. Pınar Altuğ, Ezgi Mola, Gizem Karaca, Bengü, Pelin Akil, Seda Sakan, Burcu Kara, Özlem Ada Şahin ve Özlem Yıldız gibi isimler, evde olan süreci yemek yaparak değerlendirdi. Birbirinden farklı tarifler yaparak zaman geçiren ünlüler, yemeklerinin sırlarını da takipçileriyle paylaştı. Pınar Altuğ, kızı Su ile canlı yayında sevenlerine kurabiye tarifi verirken Burcu Kara da dışarı çıkmamak için ekmeğini kendisinin yaptığını anlattı. Seda Bakan her gün başka tatlılarla mutfaktaki bilgilerini gösterdi.