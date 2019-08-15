Burak Özçivit ile Fahriye Evcen tatilde! Karan bebek ilk kez görüntülendi

Magazin dünyasının gözde çifti Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'e nazar değdi. 13 Nisan'da dünyaya gelen oğulları Karan'ı gözlerden uzak büyütmek için çaba sarf eden Özçivit ve Evcen, önceki gün soluğu sessiz sedasız Bodrum'da aldı. Turgutreis'te bulunan bir butik otele giden ünlü çift, gün boyu havuz başında keyif yaptı.

Kırmızı tulum giyerek eşine poz veren Fahriye Evcen'in kilolarından kurtulamamış olması dikat çekerken, Burak Özçivit'in kiloları da görenleri şaşırttı. Ünlü çifti gören tatilciler 'Karan bebek anne babasına yaradı, ikisi de son derece iyi görünüyor' şeklinde yorumlarda bulundu.

KARAN BEBEĞİN İLK GÖRÜNTÜSÜ

Öte yandan çiftin sır gibi sakladıkları Karan bebek ilk kez objektiflere yansıdı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit havuz başında keyif yaparak fotoğraf çekilirken, minik Karan da evde bakıcısının kucağında anne ve babasını izledi.