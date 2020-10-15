Karadayı'nın Bülent'i Deniz Hamzaoğlu Kırmızı Oda'ya geliyor

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda'ya Deniz Hamzaoğlu konuk oyuncu olarak katılacak.

Çarpıcı hikayeleriyle olduğu kadar konuk oyuncularıyla da ilgi gören ‘Kırmızı Oda’ya yedinci bölümde dahil olan Deniz Hamzaoğlu, Doktor Piraye’nin danışanı Akif karakterine hayat verecek. Bulduğu her şeyi yanından ayırmadığı çöp poşetinde taşıyan, takıntılarının esiri olmuş Akif karakteri, hikayesiyle ‘Kırmızı Oda’ izleyicilerinin yeni favorisi olacak.

Binnur Kaya’nın başrolünde yer aldığı, her hafta izleyenlere farklı duygular yaşatan Kırmızı Oda dizisi, Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi olarak seyiricisi ile buluşmaya devam ediyor.