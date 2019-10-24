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  3. Kanye West, eşi Kim Kardashian için servet harcadı!

Kanye West, eşi Kim Kardashian için servet harcadı!

Kanye West, eşi Kim Kardashian için servet harcadı!

Ünlü rap’çi Kanye West, eşi Kim Kardashian'ın 39. yaş günü için bir vakfa, bir milyon dolar (5.7 milyon lira) bağışta bulundu.

Yıllardır, küçük suçlardan ağır cezalar alanlar için mücadele eden Kardashian, şimdiye kadar yasal yollarla 18 tutukluyu özgürlüğüne kavuşturdu.

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, önceki gün 39. doğum gününü kutladı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı partiyle yeni yaşını kutlayan Kardashian’a en güzel hediye, rap’çi eşi Kanye West’ten geldi. ABD’li sanatçı, karısı adına bir hapishane reform vakfına, bir milyon dolarlık bağışta bulundu. Twitter’dan yapılan bağışın sertifikasını takipçileriyle paylaşan güzel yıldız, eşinin inceliğinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

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