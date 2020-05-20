Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali

İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ üyesi Özkan Uğur, kamera karşısına geçti. Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte "Maske tak" mesajı verdi.

2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan MFÖ grubundan Özkan Uğur, üç hafta önce sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

TEDAVİ SÜRECİM OLUMLU GİDİYOR



Uğur, “Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah” demişti.