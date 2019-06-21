Merve Boluğur ile Yağmur Tanrısevsin arasındaki dostluğu 'Hande Erçel' fotoğrafı bitirdi

Her yere birlikte giden ve hatta tatillerini de birlikte geçiren ikiliden Boluğur, Eser Yenenler’in düğününde Tanrısevsin’in eski eşi Murat Dalkılıç’ın sevgilisi Hande Erçel’le samimi olmasına köpürdü. Tanrısevsin ile Erçel’in gece boyu birlikte eğlenmesine bir hayli öfkelenen Boluğur, gemileri yaktı ve yakın dostunu hayatından çıkardı. İki yakın dost, birbirlerini sosyal medya hesaplarından sildi.