Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV yayın akışı! 7 Nisan Salı televizyonda neler var?
7 Nisan Salı TV yayın akışı belli oldu. Bugün televizyonda neler var? Sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Vaktinin çoğunu evinde geçiren vatandaşlar Kandil programlarını merak ediyor. Hekimoğlu yeni bölüm yayınlanacak mı? Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
7 Nisan Salı TV yayın akışı gündemde yoğun olarak araştırılıyor. Her akşam birbirinden renkli programlar ve diziler televizyon ekranlarından izleyici ile buluşuyor. Berat Kandili özel programları bu gece TV'de yerini alacak. Hekimoğlu ise yeni bölümüyle bu akşam izleyici ile buluşuyor. İşte bugün yayınlanacak Kandil programları ve TV yayın akışı detayları…
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber
20.30 Anamız Var ‘TV Sinema’
22.45 Moskova’nın Şifresi Temel
00.45 Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Berat Kandili Özel
22.00 3’te 3 Tarih
00.30 Payitaht Abdülhamid
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel
22.30 Yarının Dünyası ‘TV Sinema’
00.55 Esra Erol’da
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)
23.45 Berat Kandili Özel
01.30 Dudullu Postası
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (TKR)
23.45 Cesur Adamlar ‘TV S inema’
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Görümce ‘TV Sinema’
22.15 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)
00.30 Berat Kandili