Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV yayın akışı! 7 Nisan Salı televizyonda neler var?

7 Nisan Salı TV yayın akışı gündemde yoğun olarak araştırılıyor. Her akşam birbirinden renkli programlar ve diziler televizyon ekranlarından izleyici ile buluşuyor. Berat Kandili özel programları bu gece TV'de yerini alacak. Hekimoğlu ise yeni bölümüyle bu akşam izleyici ile buluşuyor. İşte bugün yayınlanacak Kandil programları ve TV yayın akışı detayları…

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber

20.30 Anamız Var ‘TV Sinema’

22.45 Moskova’nın Şifresi Temel

00.45 Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Berat Kandili Özel

22.00 3’te 3 Tarih

00.30 Payitaht Abdülhamid

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel

22.30 Yarının Dünyası ‘TV Sinema’

00.55 Esra Erol’da

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)

23.45 Berat Kandili Özel

01.30 Dudullu Postası

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (TKR)

23.45 Cesur Adamlar ‘TV S inema’

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Görümce ‘TV Sinema’

22.15 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)

00.30 Berat Kandili