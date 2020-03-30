Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TV 8 yayın akışı! 30 Mart Pazartesi televizyonda neler var?

30 Mart Pazartesi TV yayın akışı gündemde yoğun olarak araştırılıyor. Her akşam birbirinden renkli programlar ve diziler televizyon ekranlarından izleyici ile buluşuyor. Sefirin Kızı yeni bölüm var mı? Vatandaşlar bu akşam dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte bugün yayınlanacak diziler ve TV yayın akışı detayları…

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber

20.00 Yasak Elma ‘Dizi’

00.15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

01.15 Baraj ‘Dizi’ (TKR)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Ya İstiklal Ya Ölüm ‘Dizi’

23.30 Ahlat Ağacı ‘TV Sinema’

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Son Durak

01.20 Esra Erol’da

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.00 Bebek Geliyorum Demez ‘TV Sinema’

00.15 Umut Işığım ‘TV Sinema’

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Aile Arasında ‘TV Sinema’

01.30 Dünyalar Çarpışıyor ‘TV Sinema’

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)

00.15 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)

02.30 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)

TV 8 YAYIN AKIŞI

20.00 Survivor/2020

00.15 Doya Doya Moda

03.15 Seda Sayan ile Yemekteyiz