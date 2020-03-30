Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TV 8 yayın akışı! 30 Mart Pazartesi televizyonda neler var?
30 Mart Pazartesi TV yayın akışı belli oldu. Bugün televizyonda neler var? Sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Akşamları keyifli vakit geçirip dinlenmek isteyen vatandaşlar bu akşam televizyonda neler var merak ediyor. Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı? Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV 8 yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
30 Mart Pazartesi TV yayın akışı gündemde yoğun olarak araştırılıyor. Her akşam birbirinden renkli programlar ve diziler televizyon ekranlarından izleyici ile buluşuyor. Sefirin Kızı yeni bölüm var mı? Vatandaşlar bu akşam dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte bugün yayınlanacak diziler ve TV yayın akışı detayları…
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber
20.00 Yasak Elma ‘Dizi’
00.15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi
01.15 Baraj ‘Dizi’ (TKR)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Ya İstiklal Ya Ölüm ‘Dizi’
23.30 Ahlat Ağacı ‘TV Sinema’
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Son Durak
01.20 Esra Erol’da
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.00 Bebek Geliyorum Demez ‘TV Sinema’
00.15 Umut Işığım ‘TV Sinema’
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Aile Arasında ‘TV Sinema’
01.30 Dünyalar Çarpışıyor ‘TV Sinema’
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)
00.15 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)
02.30 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)
TV 8 YAYIN AKIŞI
20.00 Survivor/2020
00.15 Doya Doya Moda
03.15 Seda Sayan ile Yemekteyiz