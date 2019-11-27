Kanadalı oyuncu Godfrey Gao çekim sırasında hayatını kaybetti!

Gao'nun bağlı olduğu JetStar Entertainment ajansından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Gao'nun, Çin'de "Chase Me" adlı televizyon programının çekimleri sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, çekimlerde koşarken bir anda yere yığılan Gao'nun hemen hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı ifade edldi. Tayvan'da doğan ve çocukluğunda ailesiyle Kanada'ya yerleşen genç aktörün cenazesinin Taipei'ye gönderileceği kaydedildi.