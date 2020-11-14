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  • Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun son durumunu eşi anlattı
14 Kasım 2020 Cumartesi 13:24 | Son Güncelleme:

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun son durumunu eşi anlattı

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun son durumunu eşi anlattı

'Uzaylı türkücü' olarak anılan Mustafa Topaloğlu, dün Demet Akalın ile Alişan'ın programına konuk olduktan sonra kuliste fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen şarkıcıya anjiyo yapıldı. Ünlü sanatçının son durumuna dair eşinden açıklama geldi.

Renkli kişiliği ve eğlenceli şarkılarıyla sıkça adından söz ettiren Mustafa Topaloğlu, dün sevenlerini korkuttu. Katıldığı programın bitmesinin ardından kulise geçen Topaloğlu, bir anda terleyip bembeyaz oldu. Eşinin kalp krizi geçirdiğini anlayan Hasibe Topaloğlu, hemen yardım çağırarak en yakın hastaneye gittiler.

"KALBİN SAĞ ALT KÖŞESİNDEN PIHTI ALDILAR

UçanKuş'un haberine göre, gözyaşları içinde eşinden gelecek güzel haberi bekleyen Hasibe Topaloğlu, hastane önünde kendisini bekleyen muhabirine yaptığı açıklamada "Çok korktum, çok terledi ve bembeyaz oldu. Kalbin sağ alt köşesinden bir pıhtı alındığını söylediler. Kurtuldu çok şükür. Yoğun bakımda kalacak" diyerek gözyaşı döktü.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Ünlü türkücünün oğlu Çağlayan Topaloğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada "Şu an anjiyo yapılıyor. Kalp krizi geçirdi. İnşallah güzel haberler alacağız" ifadelerini kullandı. Hayati tehlikeyi atlatan Topaloğlu, 72 saat yoğun bakımda tedavi edilecek.

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