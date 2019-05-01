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  3. Kalp krizi denilmişti... Dilber Ay'ın ölüm nedeni belli oldu!

Kalp krizi denilmişti... Dilber Ay'ın ölüm nedeni belli oldu!

Kalp krizi denilmişti... Dilber Ay'ın ölüm nedeni belli oldu!

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Dilber Ay dün yapılan cenaze töreniyle uğurlandı. Yapılan açıklamalarda Dilber Ay'ın ölüm nedeni kalp krizine bağlanıyordu. Ancak Dilber Ay'ın eşi bu iddiaların doğru olmadığını söyleyerek , asıl ölüm nedeninin iltihap olduğunu belirtti.

Dilber Ay'ın hayatını kaybetmesinin ardından sanat camiası yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaşmış herkes hislerini satırlara dökmüştü.

63 yaşındaki eşini kaybeden İbrahim Karakaş,bir televizyon programına telefonla bağlanarak yaşadığı acıyı canlı yayında anlattı.

Dilber Ay'ın önümüzdeki günlerde yeni bir programa başlamayı düşündüğünü ve bu yüzden de dizlerinden bir operasyon geçirdiğini söyleyen Karakaş aynı zamanda ilginç bir detay paylaştı.

TIRNAĞINDAN İLTİHAP KAPTI...

Eşinin ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını söyleyen acılı eş gözyaşlarını tutamadı.

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