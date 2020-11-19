Kalk Gidelim'in Arda'sı Emre Bey'in yeni imajı şaşırttı

Kalk Gidelim'de canlandırdığı Arda karakteriyle tanıdığımız Emre Bey’in yeni imajı herkesi şaşırttı. Emre Bey yeni projesi ‘Sol Yanım’da, ‘Burak’ karakteri ile ekrana gelecek. BKM’nin Star TV için hazırladığı “Sol Yanım” dizisinin yönetmeni Serdar Gözelekli, senaryo yazarı ise Melis Civelek.

Özge Yağız’ın canlandırdığı Serra’yı ilk görüşte gözüne kestiren Burak, kampüste ve arkadaşları arasında çapkınlığı ve eğlenceye olan tutkusu ile tanınıyor. Genç oyuncu Emre Bey, kampüsün trend belirleyen isimlerinden biri olan Burak karakterinde stiliyle de çok konuşulacak.

Genç yıldızları usta isimlerle buluşturan zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Sol Yanım’, tesadüflerle büyüyen bir aşkın ve geçmişten geleceğe taşınan sevdaların hikayesini anlatacak.

‘Sol Yanım’da başrolleri Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli paylaşıyor.