Kalk Gidelim yılbaşı konuğu Gülşen Bayraktar kimdir? Şarkıcı Gülşen kaç yaşında ve nereli?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisi 31 Aralık Perşembe günü yayınlanan yılbaşı özel bölümü ile ekranlara veda ediyor. Dizinin yılbaşı konukları ise Göksel, Kubat ve Gülşen oldu. Muğla’da çekilen dizi final bölümü ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşatıyor. Peki, Gülşen Bayraktar kimdir? Kalk Gidelim konuğu Gülşen kaç yaşında ve aslen nereli?



GÜLŞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gülşen Bayraktar 29 Mayıs 1976 yılında İstanbul Fatih’de dünyaya gelmiştir. Şu anda 44 yaşında olan Gülşen, Çapa'da doğup Şehremini Lisesi'ni bitirmiştir. Liseden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvara girse de aynı sırada barlarda da çalıştığı için eğitimini yarıda bırakan Gülşen 1995'te sahne aldığı bir barda keşfedilerek albüm teklifi aldı ve Raks Müzik ile albüm anlaşması imzaladı. 1996'da ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç yıl müzikal kariyerini geri plana attı. 2004'te dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yaptı ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazandı.

MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı oldu, bunu yılın en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etti. "Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas", "Bangır Bangır" ve "Bir İhtimal Biliyorum" şarkılarıyla Türkiye Resmî Listesi'nde haftalarca bir numarada kaldı.

Şarkıcılığının yanı sıra müzik eleştirmenlerinden olumlu geri dönüşler alan şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkan Gülşen, özellikle kariyerinin erken döneminden sonra kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başladı ve meslektaşları için liste başarıları yakalayan birçok hit şarkı hazırladı. 2015'te YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken sonraki yıl tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenen ilk Türk şarkıcı olma unvanına erişti. Bugüne kadar altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.

GÜLŞEN ABLÜMLERİ VE ŞARKILARI

Be Adam (1996)

Erkeksen (1999)

Şimdi (2001)

Of... Of... (2004)

Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006)

Ama Bir Farkla (2007)

Önsöz (2009)

Beni Durdursan mı? (2013)

Bangır Bangır (2015)