TRT 1'in sevilen dizisi Kalk Gidelim final yapıyor. Bu akşam sevenlerine veda edecek olan dizi dört sezondur seyirci ile buluşuyordu. Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Yıldız Kültür ve Beyazıt Gülercan dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Kalk Gidelim final bölümünde üç ünlü isim köyde mini bir konser veriyor. Peki, Kalk Gidelim neden final yapıyor? Kalk Gidelim yılbaşı final bölümü konukları kimler?

KALK GİDELİM NEDEN FİNAL YAPIYOR?

1Kalk Gidelim dizisi 35. bölümde yani 31 Aralık Perşembe akşamı final yapacak. Kalk Gidelim bundan sonraki süreçte yayımlanmayacak.

KALK GİDELİM YILBAŞI FİNAL BÖLÜMÜ KONUKLARI KİMLER?

Kalk Gidelim dizinin yılbaşı final bölümü konukları, Kubat, Gülşen ve Göksel oluyor.

KALK GİDELİM FİNALİNDE NELER OLACAK?

Seyfettin evde tek başınayken evin içinde Gülşen’i görür. Sevda’ya ve Hatice’ye durumu anlattığında hayal gördüğü düşünürler. Seyfettin’ in kafası karışmıştır. Şekerinin yükseldiğini düşünür.

Muğla’da Mr. Adam ve avukatlarından ibraname almakta olan Mustafa Ali Nurcan’ı Halim’i ve Badegül’ ü birlikte Muğla’da görür. Durumdan kuşkulanır ve onları takibe başlar. Muayenehaneye giden Halim ve Badegül, Doktorun kendileri için İstabul’da yepyeni bir klinik tedavi yöntemi bulduğunu öğrence sevinçten havalara uçar. Nurcanların peşinden muayenehaneye gelen Mumu da aynı anda Nurcan’ın hamile olduğunu orda öğrenir ve orta bayram yerine döner.

Halim ve Badegül, Şakir ve Dudu ile kırk uçurmasından dönerler. Hatice İse Çayırdere’ den iki büyük sürpriz getirmiştir. Birisi torunu İpek... İkinci sürpriz ise Nuriye’nin Çayırdere’ den gönderdiği, içinde artık giymedikleri eşyaların olduğu bohçadır. Bohçada çıkan ayakkabılarda tam bir sürpriz yaşanır.

Kubat köye geldiğinde Göksel’le karşılaşır ve onu da alarak köylülerle tanıştırmak üzere meydana götürür. Sanatçılar mini konser verirlerken yetişen Mumu ile Seyfettin’de onlara katılır ve Seyfettin iki sanatçıyı da yılbaşı gecesi köyde konser vermeleri için ikna eder.

Seyfettin akşam evde konser organizasyonunu anlatırken Samim ve Yasemin ortamın duygusallaşmasına neden olur. Yasemin “bir gün sonra yılbaşı, babam beni Malatya’ya götürecek. Bir daha sizi göremeyebilirim. Beni unutmayın sakın” konulu bir konuşma yapar. Bunu üzerine Seyfettin “kolay kolay salmayız seni, sen ne yap yap yarın akşam meydanda yapılacak şenliklere babanı getir, onu gelmeye ikna et, berisini bana bırak, açık net” der.

Yılbaşı gecesi gelip çatmıştır. Sanatçılar hazırlanırken Badegül ve Nurcan bir şarkı söyler ardından Göksel sahneye çıkar. O bitince sahne değişirken Kelle İsmail gaza gelir çıkar bir şarkı da o söyler. Ardından Kubat sahneye çıkar. Sahne değişirken Sadık’ sız olmaz derler. Sadık da bir şarkı söyler. En son Gülşen çıkar. Konserinin son parçasından önce Dal, Sırfbaş, Kütük ve Zeytin ailelerini sahneye alır