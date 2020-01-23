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Kalk Gidelim dizisine sürpriz oyuncu

Kalk Gidelim dizisine sürpriz oyuncu

Yapımcılığını Staff filmin yaptığı TRT 1’in sevilen dizisi “Kalk Gidelim” e sürpriz bir oyuncu dahil oluyor.

Üç sezon boyunca Çekimleri Muğla’da geçen Kalk Gidelim’e Kardeş Ülke Azerbaycan’dan gelen yoğun ilgi üzerine Azerbaycan‘lı bir karakter dahil oluyor. En son “Güldür Güldür” TV programında izlediğimiz Tuğçe Karabayır; Ahsen Ağzade Dal karakteriyle diziye dahil oluyor. İlk kez Azerbaycan şivesi konuştuğunu dile getiren Tuğçe Karabayır, rolü için bir ay boyunca Azerbaycanlı Melahat Abbasova ‘dan özel ders aldı.


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