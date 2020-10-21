'Kalk Gidelim' dizisinden Azerbaycan'a anlamlı destek

‘Kalk Gidelim’ dizisinin başrol oyuncusu Ufuk Özkan’ın canlandırdığı Seyfettin Dal karakterinin Azerbaycan için söylediği sözler sosyal medyada dikkat çekti. Özkan, “Misal şimdi tamam aynı devletiz belki ama aynı milletiz, canımız kanımız Azerbaycan’ımız, kardeşlerimiz bir mücadele veriyor, niye? toprağını işgalden kurtarıyor? Gayrık yeter diyor. Tarih değişiyor mu hayır, zaman ve yer değişiyor ama tarih değişmiyor. Türk 1920’de de vatanını savundu, şimdi de savunuyor. O yüzden davasında haklıdır kardeşlerimiz” dedi.

‘Kalk Gidelim’ dizisinin bu akşam ekrana gelecek bölümünde önemli bir konuya dikkat çekilecek.