Eğlenceli hikayesi ve başarılı oyunculuk performansları ile uzun süredir ekranda olan Kalk Gidelim dizisi cumartesi akşamları yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Kalk Gidelim dizisinde Cennet geri mi dönüyor? sorusu gündeme geldi.

Manisa’nın Yeşilyurt bölgesinde çekimleri devam eden dizinin yeni bölümünden “Beni diri diri gömdünüz” sözleri dikkatleri çekiyor. Bölge halkının da sete gösterdiği yoğun ilgi biliniyor.

Kalk Gidelim'in 121. bölüm 2. fragmanında “Cennet döndü” sözleri izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Heyecanlı bir bölümle ekrana gelecek olan Kalk Gidelim de Cennet’in geri dönüşü de izleyicilerin isteklerinden birisiydi.

Bengi Ceren Uluğ’un hayat verdiği Cennet karakteri Samim’in kız arkadaşı ve güzelliği ile dizide çok dikkat çekmişti. Bakalım gerçekten Cennet dönecek mi, yoksa bu başka bir oyun mu?



