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  3. Kalk Gidelim dizi setinin 2 çalışanı bıçaklı kavga etti

Kalk Gidelim dizi setinin 2 çalışanı bıçaklı kavga etti

Kalk Gidelim dizi setinin 2 çalışanı bıçaklı kavga etti

1 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanan Kalk Gidelim dizisinin setinde bıçaklı kavga çıktı. Kavgaya karışan iki çalışanın da işine son verildiği öğrenildi.

MedyaTava'nın haberine göre TRT 1'de ekrana gelen Kalk Gidelim dizisinin çekimlerinin yapıldığı Muğla'daki otelde önceki gece yarısı bir bıçaklanma olayının yaşandığı ortaya çıktı.

KAMERAMAN ÇALIŞMA ARKADAŞINI BIÇAKLADI

İddiaya göre; Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri ve Nilay Deniz gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin kameramanı ile ses ekibinden bir çalışan kavga etti. Çıkan kavgada kameraman çalışma arkadaşını bıçakladı.

İŞLERİNE SON VERİLDİ

Polise intikal eden olayın hemen ardından yapım şirketinin her iki çalışanın da işine son verdiği öğrenildi.

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