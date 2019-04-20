Kalk Gidelim'de Şakir'in yolu Ercan'la kesişti

Kalk Gidelim 66. bölümde, Seyfettin, manevi oğlu olarak gördüğü Sinan’ın da Nehir’i sevdiğini öğrenince, Canberk ve Sinan’la bir konuşma yapar. Bunun üzerine Canberk, Sinan’ı ciddi bir rakip olarak görüp Nehir’in gönlünü kazanmak için bazı hamleler yapar.

Dal Ailesi’ndeyse miras paralarını kaptırmanın yankıları devam etmektedir… Halil tepki olarak Nuriye’ye vermek üzere hesabındaki tüm parayı nakit olarak çekip bir valize koyarak eve getirir. Bunu gören Seyfettin ve Mustafa Ali, içgüveysi damada bir oyun kurmak ister. Abi kardeş bu oyunla eğlenirken devreye beklenmedik bir şekilde Ercan girer. Eğlenmek için başladıkları bu oyun Seyfettin ile Mustafa Ali’yi ummadıkları bir maceranın içine sokacaktır…

Sevda, hamileliğini daha fazla gizleyemez ve kendisini ayıplayacağını düşündüğü kaynanası Hatice, Hacı Hüseyin’i eve dönmeye ikna ederek Sevda’ya yardımcı olur. Şakir ise aldığı futbol takımına Sponsor bulmak için birtakım girişimlerde bulunur. Bunun için attığı adımlardan birinde yolu Ercan’la kesişecektir. Veli’nin de yardımıyla Sponsorluk işinde önemli bir gelişme yaşanacaktır.