Kalk Gidelim 135. final fragmanı yayında mı? Kalk Gidelim 134. bölümde neler olacak?

Heyecanın durulmadığı Kalk Gidelim dizisi bu akşam 134. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Ayça Varlıer, Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Erkan Sever, Hayrettin Karaoğuz, Kerem Kupacı, Yıldız Kültür gibi isimlerin yer aldığı Kalk Gidelim dizisinden son olarak üzücü bir haber gelmişti. Kalk Gidelim'in 135. bölümde final yapağı duyurulmuştu. Peki, Kalk Gidelim 135. final fragmanı geldi mi? Son bölümde neler yaşandı?

KALK GİDELİM 135. FİNAL FRAGMANI YAYINDA MI?

Kalk Gidelim 135. final fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

KALK GİDELİM 134.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İkinci reklam için iç çamaşırı giymek zorunda olduğunu anlayan Seyfettin büyük bir belanın ortasına düşmüştür. Üstelik büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü reklam çekimleri tarafından öğrenilmiştir. Seyfettin asla böyle bir reklamda oynamak istememektedir. Ancak karşı taraf oynamazsa sözleşme tazminatı olarak verdiklerinin üç katını istemektedir.

Kelle İsmail olaya el koyar ve karşı tarafla konuşurlar. Karşı taraf vaz geçtiğini sadece normal kıyafetli reklamı kullanacağını ve verdikleri parayı da almayacaklarını söyler. Seyfettin ve Mumu bir anda rahatlasa a Kelle İsmail huylanır ve adamların etrafına bir casus takar. Bu casus Veli Demir’dir. Veli’nin elde ettiği bulgularla adamaların Seyfettin’ e tuzak kurdukları ortaya çıkar. Casus operasyonu işe yaramış Seyfettin büyük bir rezillikten kurtulmuştur ancak şimdi adamların elindeki sözleşmeyi bir şekilde ele geçirmek gerekmektedir.

Nurcan Bulantıları sonucu doktora gidince muayenehanede kulak misafiri olduğu bir konuda Halim ile Badegül için bir çare arandığını fark eder. Nurcan, Halim ile Badegül’ ün çocukları olmadığını öğrenmiştir.

Dudu’ nun zoru ile ortaklığı bitirmeye giden Şakir Ercan’a durumu anlatınca Ercan’ın inanılmaz bir teklifi ile karşılaşır. Sadık, Meryem’ in dükkanında kapı altından atılmış isimsiz bir mektup bulur. Bu mektup sonunda Meryem’e sahte rapor oyununu oynayanın kimliği ortaya çıkar.

Samim ve Yasemin arasındaki aşk bacayı sarmıştır. Artık Kelle İsmail de bunun farkındadır. Kızını Samim’ e kaptırmak istemeyen Kelle, bir takım planlar kurmak ister. Her türlü planı kusursuz işleyen Kelle İsmail’in bu konuda hiç bir planı tutmamaktadır.

KALK GİDELİM KONUSU NE?

Ailesini geride bırakıp İstanbul’a giden Mustafa Ali’nin yıllar sonra iflas ederek zenginlik düşkünü karısı ve lüks içinde büyümüş çocuklarıyla tekrar köyüne dönüşünü konu alıyor. "Kalk Gidelim" yıllar evvel doğduğu topraklardan, geleneklerimizle büyüdüğü ailesinin yanından İstanbul’a yerleşmiş ve özünü unutmuş, biraz da yozlaşmış bir adamın, yıllar sonra İstanbul’da kurduğu kendi ailesiyle beraber tekrar baba ocağına ve özüne dönme serüvenini konu almaktadır.

İstanbul’da tanışıp evlendiği karısı ve şimdi yirmili yaşlarda olan çocukları, kahramanımızın büyüdüğü ve yetiştiği ortamdan tamamen uzaktır. Kendisi de aradan geçen yaklaşık yirmi beş senede, ailesini, geleneklerini, adetlerini, yaşam tarzını ve hatta türkülerini bile unutmuştur.

İstanbul’un gündelik hayatının telaşında anne- babasından öğrendiklerini çocuklarına öğretmemiştir. Bu aslında ülkemizde yaşanmış ve yaşanmakta olan göç hikayelerinden yalnızca biridir. Mustafa Ali’nin hikayesini ilginç kılan ise yirmi beş yıl sonra yaşadığı yerlere, birlikte büyüdüğü insanlara ve doğaya mecburen de olsa geri dönmesidir.

Aslında gerçek şu’dur ki; hayat, köylünün olduğu yerdedir. Köylü, yaşamını, toprağı işlediği elleriyle ve alın teriyle idame ettirir. Zamanla köydeki yaşam, köylülerin dayanıklı ve kanaatkar yapıları bizim ‘İstanbullu’ aileye de geçecek, güzel günlerde olduğu gibi kötü günlerde de bir arada olmayı öğrenecekler, aile bağlarının aslında ne kadar önemli olduğunu anlayacaklardır.