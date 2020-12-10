Kalk Gidelim 133.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalk Gidelim 132.son bölümde neler yaşandı?

Kalk Gidelim dizisi 132. bölümü ile ekrana kaldığı yerden devam ediyor. Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile izleyiciyi ekrana kilitleyen TRT1'in sevilen dizisi Kalk Gidelim 132. son bölümde Yasemin’ in evde olduğundan habersiz olan Hatice Ana, İsmail’e çıkışır. Ancak sonradan kızın evde olduğunu fark eden Duru durumu Hatice Ana’ ya anlatınca işler karma karışlık olur. Peki Kalk Gidelim 133.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



KALK GİDELİM 132.BÖLÜM ÖZET

Doktordan aldığı haber sonucunda ortalığı birbirine katan Şakir, aile fertleri tarafından sakinleştirilir. Hayır da şer de Allah’tandır. Meseleyi kabullenen Şakir, bebeğini kucağına aldığı anda bütün her şeyi unutur ancak bu çok uzun sürmez. Şakir’in kucağına gelen bebek akıl almaz şekilde ağlamaya başlar. Bebeğin ağlamasını ise sadece Badegül susturabilmektedir. Sevda ve Perihan arasında bebek yüzünden hakimiyet savaşları başlar. Bebeğe herkesten gizli isim koymaya kalkan Perihan, Sevda’ nın radarına girmiştir. Bebeğe kız tarafı mı bakacak, erkek tarafı mı bakacak çatışması başlamıştır.

Kızı evden kaçan Kelle İsmail soluğu Dalgillerin evinde almıştır. Yasemin’ in evde olduğundan habersiz olan Hatice Ana, İsmail’e çıkışır. Ancak sonradan kızın evde olduğunu fark eden Duru durumu Hatice Ana’ ya anlatınca işler karma karışlık olur. Bunu üzerine büyük olay çıkar ve Yasemin gerçekten kaçar. Yasemin’i bulma görevi Samim’indir. Yasemin’i kimsenin bulamayacağı yerde bulan Samim, kızı geri dönmeye ikna eder. Bu aşamada yaşananlar artık Samim ve Yasemin arasında geri dönülmez bir aşkı anlatmaktadır.

Seyfettin, Mustafa Ali ile beraber şirkete gider. Kelle İsmail mermer yatağı olan araziyi 1.5 milyon TL’ ye satışa çıkarmıştır. Bir çıkar yol arayan ikilinin imdadına Mr. Adam’ in temsilciliğini yaptığı uluslararası şirket yetişmiştir. Çeşitli mankenlere giydirdikleri kıyafetleri göstererek Seyfettin’ e reklamlarında oynaması karşılığında 1.5 milyon TL teklif ederler. Bu teklif ilk önce Seyfettin’e ters gelir Ancak köyü kurtarmak için başka çaresi de yoktur.

KALK GİDELİM 132.BÖLÜM FRAGMANI



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KALK GİDELİM KONUSU NE?

Ailesini geride bırakıp İstanbul’a giden Mustafa Ali’nin yıllar sonra iflas ederek zenginlik düşkünü karısı ve lüks içinde büyümüş çocuklarıyla tekrar köyüne dönüşünü konu alıyor. "Kalk Gidelim" yıllar evvel doğduğu topraklardan, geleneklerimizle büyüdüğü ailesinin yanından İstanbul’a yerleşmiş ve özünü unutmuş, biraz da yozlaşmış bir adamın, yıllar sonra İstanbul’da kurduğu kendi ailesiyle beraber tekrar baba ocağına ve özüne dönme serüvenini konu almaktadır.



İstanbul’da tanışıp evlendiği karısı ve şimdi yirmili yaşlarda olan çocukları, kahramanımızın büyüdüğü ve yetiştiği ortamdan tamamen uzaktır. Kendisi de aradan geçen yaklaşık yirmi beş senede, ailesini, geleneklerini, adetlerini, yaşam tarzını ve hatta türkülerini bile unutmuştur.



İstanbul’un gündelik hayatının telaşında anne- babasından öğrendiklerini çocuklarına öğretmemiştir. Bu aslında ülkemizde yaşanmış ve yaşanmakta olan göç hikayelerinden yalnızca biridir. Mustafa Ali’nin hikayesini ilginç kılan ise yirmi beş yıl sonra yaşadığı yerlere, birlikte büyüdüğü insanlara ve doğaya mecburen de olsa geri dönmesidir.



Aslında gerçek şu’dur ki; hayat, köylünün olduğu yerdedir. Köylü, yaşamını, toprağı işlediği elleriyle ve alın teriyle idame ettirir. Zamanla köydeki yaşam, köylülerin dayanıklı ve kanaatkar yapıları bizim ‘İstanbullu’ aileye de geçecek, güzel günlerde olduğu gibi kötü günlerde de bir arada olmayı öğrenecekler, aile bağlarının aslında ne kadar önemli olduğunu anlayacaklardır.