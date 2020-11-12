Kalbimdeki Deniz'in Figen'i Nazlı Pınar Kaya Gönül Dağı dizisinde çok sevildi

2015 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Nazlı Pınar Kaya, Hayatımın Aşkı isimli dizideki Duru karakteri ile dikkatleri çekmişti. Kalbimdeki Deniz isimli yapımda Figen Yılmaz olarak geniş kitleler tarafından beğeniyle izlenen oyuncu, Hababam Sınıfı Yeniden filminde de Selma olarak sinemada yer aldı. Gönül Dağı dizisinde ise genç oyuncuyu uçak hayalinin en büyük destekçisi Cemile olarak izliyoruz.

“Bozkırın Kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış hikayelerinden yazılan senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören Gönül Dağı’nda, Anadolu’nun henüz keşfedilmemiş yaratıcı gençlerinin yaşamlarından kesitler ekrana geliyor.

Engellerle savaşarak, arı teknolojisiyle ürettikleri uçağı havalandırmaya çalışan Taner, Ramazan ve Veysel üçlüsünün en büyük destekçisi ise Cemile’dir… Eşi Veysel’in (Semih Ertürk) her zaman yanında olan fedakar, cefakar ve altın kalpli Cemile, hayallerinin peşindeki kuzenleri bu mücadelede hiç yalnız bırakmaz. Yeri gelir tamir yapar, yeri gelir yangın söndürür, motosikletiyle malzeme taşır, aile sorunlarını çözmek için mihenk taşı olur…

Cemile’nin sevdikleri için yapamayacağı şey olmadığını belirten Nazlı Pınar Kaya, canlandırdığı karakteri şöyle anlattı: “Onun için tam bir Anadolu kadını diyorum. Sevdiklerine cesaret, destek veren, sevgisini de öfkesini de belli etmekten kaçınmayan dobra bir kadın… Cevval ve çok güçlü bir karakter… Halledemeyeceği mesele yok onun… Ne yapar eder bir çözümünü bulur. Aslında bu yüzden o üçlünün içinde yeri geldiğinde çözüm odaklı, yeri geldiğinde müdahale eden, mantığının sesini dinleyen ama maneviyatı çok yüksek, duygu yüklü bir kadın…”