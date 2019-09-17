Kalben 'Haydi Söyle' şov yapma!

Müzisyen Kalben, geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan ve bir İbrahim Tatlıses “cover”ı olan şarkısı “Haydi Söyle”yi artık konserlerinde söylemeyeceğini duyurdu.

Bozcaada Run The Island festivalinde şarkı arasında Kalben ‘Kadına silahla vuran bir adamın şarkısını söylemek istemiyorum’ dediği iddia edildi. Bu sözler üzerine Kalben’e ‘Meşhur olana kadar söyledin şimdi mi aklına geldi’, ‘Kalben şov yapma’ şeklinde tepkiler yağdı. Eleştiri yağmuru karşısında geri adım atan Kalben, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade edip şarkıyı bir daha repertuvarına almayacağını tekrarladı.

Kalben, “Şiddetsiz dünya istediğim doğrudur. Şarkının sahibi düşünülünce ben gözlüklü feminist olduğumdan dolayı bir çelişki doğuyuor. Hiçbir şarkıyı söylemek zorunda hissetmeden özgürce takılacağım. Bir gün bu şarkıyı canım çekince yine söylerim” dedi.