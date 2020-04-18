Kahreden acı

RECEP ASLAN



Ebru Şallı’nın eski eşi Harun Tan’dan olan oğlu Pars için Kilyos Mezarlığı’nda tören düzenlendi. Öğle vakti düzenlenen törene koronavirüs salgınından ötürü aile üyelerinin birçoğu katılamadı. Evlat acısıyla yıkılan Şallı’nın ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Şallı’yı eşi Uğur Akkuş teselli etti.

İKİ KEZ İLİK NAKLİ OLDU



Habercilerin görüntü almasını istemeyen ve defin işlemini gizli yapmaya çalışan aile, güvenlik görevlilerine talimat vererek habercileri uzat tutmaya çalıştı. Ünlü mankenin oğlu, yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu ve daha önce iki kez ilik nakli olmuştu. Haziran ayında bir televizyon programına konuk olan Şallı, “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars’ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz” demişti.

SON GÜNLERDE UYUTULUYORDU



Kanserden hayatını kaybeden minik Pars’ın birkaç gündür uyutulduğu öğrenildi.

ÜNLÜLERDEN TAZİYE MESAJLARI: “YÜREĞİMİZ ACIYOR”



Işın Karaca: Küçük melek, Allah gani gani rahmet eylesin, anneciğine babacığına sabırlar versin.

Deniz Seki: Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Allah’ım sana güç kuvvet versin. Haberi duyduğum andan itibaren yıkıldım. Küçücük Pars şimdi melek oldu.

Çağla Şıkel: Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok üzgünüm çok. Ebrum rabbimden sabır diliyorum.

Demet Şener: Yazacak kelime bulamıyorum. Yüreğim acıyor. Allah sabır versin Ebrucum.

İpek Açar: Sözün bittiği yer. Çok zor. Allah sabır versin Ebrum. Çok çaba sarfettiniz, çok emek verdiniz, çok gözyaşı döktün.