Kahraman Koçovalı Çukur'a geri mi dönüyor? Çukur'un Kahraman'ı Mustafa Üstündağ kimdir?

Show Tv'nin reyting rekotmeni dizisi Çukur'da heyecan yine dorukta. 100. bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkan Çukur'da yeni gelişmeler izleyicileri heyecanlandırdı. Çukur dizisinin önceki bölümlerinde Vartolu tarafından öldürülen Mustafa Üstündağ'ın canlandırdığı Kahraman Koçovalı karakteri, bu defa Azer Kurtuluş'un hayatını kurtaran kişi olarak seyirci karşısına çıktı. Kahraman Koçovalı Çukur'a geri mi dönüyor? sorusu gündeme geldi.

KAHRAMAN KOÇOVALI ÇUKUR'A GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Mustafa Üstündağ'ın oynadığı ve ilk bölümde öldürülen Kahraman Koçovalı karakteri yeniden dizide yer aldı.

4. Sezon 5. Bölüm ön incelemesinde tekrardan karşımıza çıkan Kahraman Koçavalı’nın diziye geri dönmesi gibi bir şey söz konusu değil. Çukur dizisinin ilk bölümünde Vartolu tarafından vurulan Kahraman Koçavalı, 4. Sezonda görülmesinin nedeni tamamen, Azer’in geçmiş bir hatırasını Karaca’ya anlatması sonucunda ortaya çıkmıştır. Kahraman Koçavalı, yeni sezonda tekrardan karşımıza konuk oyuncu olarak gelmiştir.

KAHRAMAN KOÇOVALI KİMDİR?

Koçovalı ailesinde İdris’in veliaht olarak yetiştirdiği, ailenin ikinci büyük oğlu olan Kahraman, ağabeyi de hapiste olduğu için aile işlerinin başına geçer. Lider özellikleriyle konumunu garantileyen Kahraman, babası kadar stratejik düşünemese de söz konusu icraat olunca son derece başarılıdır.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977’de Mersin’de doğdu. Liseye kadar eğitim hayatını Mersin’de tamamlayan Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İlk kez Yılan Hikayesi dizisi ile Zeyno karakterinin peşini bırakmayan aşığını oynayan Mustafa Üstündağ ilk kez kamera karşısına bu diziyle kamera karşısına geçti Mustafa Üstündağ, daha sonrasında Kurtlar Vadisi Pusu, Çukur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok öne çıkan yapımda kendini göstermiştir.