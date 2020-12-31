Kafalar Karışık bu akşam Fox Tv'de saat 22:00'de ekrana gelecek. Yılbaşı akşamı evde vakit geçirecek olan vatandaşlar yayın akışlarında yer alan filmlerden olan Kafalar Karışık konusu nedir? Kafalar Karışık oyuncuları kimeler, film nerede çekildi? sorularının yanıtını aramaya başladı. Sosyal medyada çektikleri komik videolarla ünlü olan fenomen Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı filmin başrollerinde yer alıyor.

KAFALAR KARIŞIK FİLMİNİN KONUSU

Kafalar Karışık, evlenebilmek için kız arkadaşının kayıp babasını bulmaya çalışan genç bir adam ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor. Atakan’ın sevgilisi Buse ile mutlu bir birlikteliği vardır. Çift ilişkilerini evlilikle taçlandırmak ister. Zengin bir kadın olan Buse’nin dedesi ise bu evliliğe razı gelmez. Atakan ne yaparsın yapsın Buse’nin dedesini ikna edemez. Böyle olunca geriye tek çare Buse’nin yıllardır kayıp olan öz babasının bulmak kalır. Müstakbel kayınpederini bulmak için macera dolu bir yola koyulan Atakan’a bu serüvende yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder.

KAFALAR KARIŞIK OYUNCULARI

Atakan Özyurt

Bilal Hancı

Fatih Yasin

Metin Akpınar

Cihan Ünal

Erkan Can

Güven Kıraç

Nilgün Kasapbaşoğlu

Zuhal Yalçın

Ruhi Sarı

Erhan Yazıcıoğlu

Selahattin Taşdöğen

Burak Tamdoğan

Yıldız Tilbe

Funda Arar

Feride Hilal Akın

KAFALAR KARIŞIK NEREDE ÇEKİLDİ?

Kafalar Karışık filminin çekimleri İstanbul, Antalya – Kaş, Muğla – Elmalı, Antalya – Korkuteli gibi yerlerde gerçekleştirilmiştir.