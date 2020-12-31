Kafalar Karışık konusu nedir? Kafalar Karışık oyuncuları kimeler, film nerede çekildi?
Kafalar Karışık filmi bu akşam Fox Tv'de ekrana gelecek. Komedi filmi olan yapımın oyuncuları sevilen fenomenler Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı yer aldı. 2018 yılından vizyona giren film yılbaşı akşamı keyifli anlar yaşatacak. Kafalar Karışık konusu nedir? Kafalar Karışık oyuncuları kimeler, film nerede çekildi?
Kafalar Karışık bu akşam Fox Tv'de saat 22:00'de ekrana gelecek. Yılbaşı akşamı evde vakit geçirecek olan vatandaşlar yayın akışlarında yer alan filmlerden olan Kafalar Karışık konusu nedir? Kafalar Karışık oyuncuları kimeler, film nerede çekildi? sorularının yanıtını aramaya başladı. Sosyal medyada çektikleri komik videolarla ünlü olan fenomen Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı filmin başrollerinde yer alıyor.
KAFALAR KARIŞIK FİLMİNİN KONUSU
Kafalar Karışık, evlenebilmek için kız arkadaşının kayıp babasını bulmaya çalışan genç bir adam ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor. Atakan’ın sevgilisi Buse ile mutlu bir birlikteliği vardır. Çift ilişkilerini evlilikle taçlandırmak ister. Zengin bir kadın olan Buse’nin dedesi ise bu evliliğe razı gelmez. Atakan ne yaparsın yapsın Buse’nin dedesini ikna edemez. Böyle olunca geriye tek çare Buse’nin yıllardır kayıp olan öz babasının bulmak kalır. Müstakbel kayınpederini bulmak için macera dolu bir yola koyulan Atakan’a bu serüvende yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder.
KAFALAR KARIŞIK OYUNCULARI
Atakan Özyurt
Bilal Hancı
Fatih Yasin
Metin Akpınar
Cihan Ünal
Erkan Can
Güven Kıraç
Nilgün Kasapbaşoğlu
Zuhal Yalçın
Ruhi Sarı
Erhan Yazıcıoğlu
Selahattin Taşdöğen
Burak Tamdoğan
Yıldız Tilbe
Funda Arar
Feride Hilal Akın
KAFALAR KARIŞIK NEREDE ÇEKİLDİ?
Kafalar Karışık filminin çekimleri İstanbul, Antalya – Kaş, Muğla – Elmalı, Antalya – Korkuteli gibi yerlerde gerçekleştirilmiştir.