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05 Ekim 2020 Pazartesi 15:20 | Son Güncelleme:

Kadir Polatçı baba olmak için gün sayıyor

Kadir Polatçı baba olmak için gün sayıyor

"Kardeş Payı" dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Kadir Polatçı, önceki gün eşi Marianna ile Florya'da bir AVM'deydi.

Yakın zamanda kız çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Kadir Polatçı ile eşi Marianna, bir çocuk mağazasından alışveriş yaptı. Eşi ile beraber romantik bir akşam yemeği yiyen Polatçı, "Doğumu sabırsızlıkla bekliyoruz, çok heyecanlı ve mutluyuz. Allah herkese bu duyguyu nasip eder inşallah" dedi.

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