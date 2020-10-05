Kadir Polatçı baba olmak için gün sayıyor

Yakın zamanda kız çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Kadir Polatçı ile eşi Marianna, bir çocuk mağazasından alışveriş yaptı. Eşi ile beraber romantik bir akşam yemeği yiyen Polatçı, "Doğumu sabırsızlıkla bekliyoruz, çok heyecanlı ve mutluyuz. Allah herkese bu duyguyu nasip eder inşallah" dedi.